Tolosa Paz dijo que durante su gestión detectó irregularidades con los planes sociales

Tolosa Paz cargó contra el Gobierno de Javier Milei

La parlamentaria lanzó duras críticas contra la gestión de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano -la cartera que absorbió lo que antes era Desarrollo Social. "Lo que está pasando hoy es que montan que todo es corrupción, un hecho delictivo o un plan sistemático para no ejecutar partidas presupuestarias de política alimentaria. Lo que no puede pasar es que esto sea una gran cortina de humo para ajustar. Porque lo que estamos viendo es que mientras dicen todo esto, la realidad es que no están entregando a los comedores comunitarios comida, no están transfiriendo a las provincias el Servicio Alimentario Escolar, y no están fondeando el programa UNIR para los niños wichí en la provincia de Salta", planteó.