Los universitarios tucumanos se resisten a subirse a la bici

La comunidad universitaria local no está sintonizando la tendencia global de la bicicleta quizá por falta de incentivos o de políticas adecuadas para ello. Para Matías Galindo, que tiene 37 años, y es licenciado en Ciencias de la Comunicación, y docente en la Facultad de Filosofía y Letras, es imperioso revertir ese estado de cosas por múltiples razones que van desde el cuidado del ambiente, la salud, el alivio del tránsito y el fomento del ahorro. Galindo participa de competencias de mountain bike desde los 12 años y utiliza la bicicleta para realizar la mayoría de sus viajes diarios, incluido el traslado a Filo. “Creo que hay muchos prejuicios: a mí como estudiante no me resultaba muy problemático, pero, como docente, siento que los estudiantes me miran raro por llegar en bici. Es algo que los jóvenes tienen internalizado: se piensa que es una práctica de pobre o de fracasado, y que el que decide moverse así es porque no le queda otra”, reflexiona.