“Japón es el segundo país con más flamenco en el mundo”

- La verdad que abordar mi propuesta artística y mi compromiso con la danza fue bastante fácil. La gente está muy abierta a recibir las iniciativas que uno tiene. De hecho, hacía mucho que no iban docentes con bata de cola, me sentí muy cómodo. Es gente muy curiosa. También a veces me preguntaba si eso era así y me era difícil recibir un feedback de cuando algo no les gustaba o les molestaba; nunca supe si hubo algo que les molestó. Nadie va a poner una cara de que se siente mal porque no le sale un movimiento o porque no le gusta. Se animan, se ponen ahí, lo hacen y se desafían a que eso les llegue. Es impresionante cómo se ponen en una situación fuera de su zona de confort, la afrontan, están ahí, no abandonan, preguntan, se involucran, se comprometen a continuar con eso que uno les está proponiendo.