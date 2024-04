Yanina Latorre dio una información desconcertante sobre Tini Stoessel: "No canta más"

La panelista de LAM (América) reveló que, una vez terminados sus conciertos, Tini se irá del país. “Este año no canta más. Termina estas dos semanas de shows y se va a México a grabar una serie. No es con Lali Espósito como se dijo. Ya no vuelve. Tendrá un papel protagónico y es para adultos. Y el año que viene larga un nuevo disco”, adelantó.