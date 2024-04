“El gran mérito de la marcha universitaria fue del Gobierno Nacional”

El radical remarcó lo potente del mensaje que dieron docentes, no docentes y estudiantes salieran a las calles de todo el país. “El gran mérito de esta marcha fue del Gobierno nacional. Es defender un patrimonio nacional como la universidad pública. Alumbró el desarrollo del país y la región”, dijo. Añadió que se dijeron “barbaridades que no se sustentan”, en alusión a que las casas de altos estudios no se auditan, a pesar de que tienen doble control: la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen).