El enojo de Pablo Lunati con el arbitraje del superclásico

Mientras que al ser consultado sobre si la terna arbitral pudo haber recibido presión, Lunati no dudó y fue contundente. "¿Vos creés que no sé todo lo que pasa? A mí los árbitros y jueces de línea me siguen contando. Me entero de todo", aseguró Lunati, que dejó la charla abierta a la especulación.