Con varios "tocados", Boca piensa en Fortaleza

Los hinchas boquenses tienen algo de alivio al saber que esto no fue producto de una lesión, sino del gran desgaste físico que realizó en los últimos partidos. Por ese motivo, en principio, no tendría problemas para viajar a Brasil; aunque todavía no está definido si jugará desde el arranque o no, ya que Martínez lo quiere al 100% para la semifinal de Copa de la Liga ante Estudiantes, que se jugaría el próximo martes en Córdoba.