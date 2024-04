Video: una joven contó cuál es su sueldo de playera en YPF y se volvió viral

"Me están preguntando cuánto gana un playero, así que si querés saberlo hoy es el día que te lo voy a responder", comenzó Daiana, la joven que subió el video a su cuenta de TikTok y no imaginaba la repercusión que podría tener. "El básico de un playero hoy en día es de $700.000, más la propina, aunque yo no la cuento, porque hay días que te llevás propina y días que no", indicó.