Test viral: elegí una montaña y descubrí cuál es la faceta que más atrae de tu personalidad

Tenés una naturaleza tranquila y te gusta la idea de la existencia de un camino pacífico por delante. Sos pragmático y no te gusta perder el tiempo poniendo más esfuerzo en algo de lo que no se requiere. No sos especialmente ambicioso y eso a menudo te hace tomar la salida más fácil de las situaciones. La gente piensa en vos como una persona consistente y no dramática. Tu presencia es calmante y relajante para los demás.