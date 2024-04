Juicio por YPF: un fondo de inversión reclamó el 51% de las acciones de la compañía que están en poder del Estado

El bufete de abogados inglés, el principal beneficiario del juicio por el que Argentina fue condenada a pagar U$S16.000 millones, sabe que Argentina no va pagar. No tiene con qué hacerlo. Pero esa no es su principal preocupación: está más alarmado porque no logra que las autoridades locales, ni las del gobierno anterior, ni las de la actual administración libertaria, al menos hasta el momento, se sienten a negociar luego de la condena que llegó el año pasado.