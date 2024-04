Hugo Garzón: “Hay cosas que solo puedo decir a través de una canción”

Un dato que me parece interesante remarcar es que yo no soy un poeta: no escribo poemas que luego se musicalizan. Hago canciones: no es lo mismo, porque a veces no tengo ciertos cuidados estéticos como en la poesía. Y no escribo canciones para agradar o conquistar o para concursar. Las escribo porque hay una necesidad, algo desde mi interior que me dicta cosas. Y una vez que se hace canción me siento aliviado: lo he dicho. Y en el caso particular de esta zamba, la escribí aproximadamente en el año 1999. En ese entonces la inscribí en SADAIC (yo registro todas mis canciones), y la tenía ahí, lista y preparada. La debo haber cantado en algún momento pero se mantuvo inédita, no estaba grabada en un material profesional, y además el repertorio de uno va cambiando con el tiempo: se agregan o quitan cosas. Cuando apareció el concurso de la Serenata a Cafayate (me enteré a través de internet), no sé por qué la inscribí: no suelo participar en concursos, no espero el reconocimiento que no sea el reconocimiento de alguien que te escucha y te dice “Che, qué lindo, me gustó”, eso es más que suficiente. Y como reunía todas las bases y condiciones, la mandé, pero mi intención precisa era la siguiente: que los que organizan esto, que son de Cafayate, sepan que hay alguien que le escribió a Cafayate. No era la intención ganar, ni mucho menos en el contexto de los 50 años del evento donde se iban a presentar, ciertamente, muchas canciones. Salta tiene una cantidad impresionante de cantores, poetas y compositores. Es un atrevimiento pensar que uno va a escribir una canción sólo para ganar. Y me olvidé del tema hasta que, después de casi un mes, recibí un llamado telefónico donde me comunicaron que había ganado por unanimidad: el jurado se habían emocionado mucho con mi canción. Me produjo una emoción difícil de describir porque es una “cancioncita” mía.