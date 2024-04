Planteo judicial: hoteleros de Tafí del Valle reclaman legislaciones

La Cámara de Propietarios de Hoteles y Afines de Tafí del Valle presentó un amparo ante la justicia de Monteros, para que el municipio de esa ciudad genere una legislación para las actividades de diversión nocturna, a fin de evitar que, principalmente en los períodos vacacionales, funcionen boliches y pubs a cielo abierto o en sitios no habilitados. “Este reclamo involucra cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con el ambiente y con el afán de que las actividades nocturnas a cielo abierto no interfieran con otras turísticas, vinculadas con el descanso y el buen vivir”, dijo Jorge Elías, titular de la entidad empresarial. El recurso judicial se decidió, según precisó, luego de que se agotarán las instancias administrativas locales. “Es una demanda que la venimos planteando infructuosamente desde hace unos cuatro años. No queremos confrontar con nadie, sino que, como en toda comunidad organizada, se instrumente una legislación que proteja el derecho al descanso de la que gente que llega hasta aquí atraída por el paisaje y el clima”, insistió Elías.