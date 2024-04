El Challenger de Lawn Tennis puso primera

La atracción de la jornada fue la presencia del local Gonzalo Zeitune (1936° del ranking ATP), que recibió una invitación para participar del certamen. Aunque, lamentablemente, no pudo ser una experiencia del todo inolvidable para él: cayó 6-2 6-0 ante Alejo Lingua Lavallén (745° y cuarto preclasificado de la qualy). “Me voy un poco frustrado, porque no pude llevar mejor el partido; él es un jugador muy completo. Me voy con la cabeza en alto, a seguir entrenando”, señaló Zeitune, en diálogo con LA GACETA. De todas formas, aclaró estar “muy contento” por haber contado con el apoyo de amigos y familiares, y también se mostró feliz por la chance de disputar el torneo de dobles, junto a su primo Máximo.