Horóscopo de hoy, 13 de abril: ¿qué te deparan los astros en el amor, la salud y el dinero?

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio): Comparte tus preocupaciones con amigos cercanos para encontrar alivio emocional. Dedica tiempo a resolver tus asuntos financieros hoy. No te alarmes por los cambios en tu entorno laboral; mantén la calma. Los astros te sonríen en cuanto a tu salud, así que no te preocupes demasiado.



LEO (23 de julio al 22 de agosto): Si tienes hijos, dedícales tiempo y atención hoy. Evita decisiones financieras importantes en este momento. Aunque tengas razón en discusiones laborales, trata de evitar confrontaciones. Necesitas un tiempo para cuidarte a ti mismo y recargar energías.



VIRGO (23 de agosto al 21 de septiembre): Los astros te brindan un momento de felicidad y armonía. En cuanto a dinero, las cosas van bien para ti. No temas en el ámbito laboral; todo marcha según lo planeado. Cualquier momento es ideal para ejercitarte y cuidar tu salud física.



LIBRA (22 de septiembre al 22 de octubre): Prepárate para una sorpresa romántica que acelerará tu corazón. Recibirás ingresos adicionales hoy. Explora nuevas oportunidades laborales para expandir tus horizontes. Modera el consumo de alcohol y tabaco para mantener tu bienestar.



ESCORPIO (23 de octubre al 22 de noviembre): Las relaciones amorosas se desarrollarán fácilmente para ti hoy. Es un buen momento para considerar inversiones financieras. Con esfuerzo, alcanzarás tus metas laborales. Mantén el cuidado de tu salud, pero no te excedas en la confianza.