Cartas de lectores: “chicharrita”

Estos últimos días he seguido con atención el daño que está causando la “chicharrita” del maíz (nombre científico Dalbulos maidis) y que la Experimental explica muy bien por la complejidad del efecto que ocasiona (ver LA GACETA Rural del 6 de abril). Las pérdidas pueden llegar al 100 % en muchos casos. Pero -atención- esto puede derivar en otro tema no analizado aún y que vale la pena considerar (al margen del daño producido en el 50 % del área cultivada en la provincia). ¿Cómo es eso? Señalamos que en Córdoba, Santa Fe y San Luis es muy preocupante la situación por cuanto estiman que se va a elaborar menos etanol del maíz para la mezcla biocombustible. Si tomamos en cuenta (en números redondos) que el país en 2023 consumió 9,2 millones de m3/naftas, con el 12% de mezcla corresponden 1.105.000 m3 de etanol/año. De allí el Gobierno fijó el cupo en 50% para cada sector, es decir 6% para el azucarero y 6% para el maíz; suman unos 552.000 m3 cada uno. Al disminuir la producción del etanol maicero habrá más lugar para el azucarero. Es mi opinión, que se puede coincidir o no. Por otra parte, la crisis con el maíz hará que se fabrique menos edulcorante líquido de ese cultivo con alta fructosa (JMAF), que se emplea mucho en las gaseosas. ¿Dará lugar al azúcar? Es interesante analizar, a la luz del buen informe de la consultora A. Carrizo y Asoc., quienes estudiaron el período 1980-2022 para relacionar cómo se manejó el mercado consumidor de azúcar y sus equivalentes en el país en esos largos años. Así surgió que en 1980 el consumo del azúcar blanco incidió en 83,26% del total que requería el mercado interno, en tanto el JMAF era sólo del 9,45 %; pero al 2022 era el 26,34 % mientras los edulcorantes artificiales crecían desde 7,39 % al 25,62 %. La suma de ambos resultó entonces del 51,96% vs. 48,04% del azúcar. En síntesis, si se producen los daños agrícolas mencionados con menor producción del etanol maicero y menos JMAF, la famosa “chicharrita” podría beneficiar de rebote a nuestra actividad sucroalcohelera.