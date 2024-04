Cardenales se apropió del clásico de la avenida Silvano Bores ante Lince

"Fue un año bastante complicado para nosotros, pero todo te deja aprendizaje. Hoy estamos con un grupo muy enfocado. Soy uno de los más grandes, he integrado varios planteles y me pone muy contento ver un grupo así de combativo, con tanta entrega. Me da mucho orgullo", rescató Germán Rodríguez, que de jugar clásicos entiende bastante gracias a su larga experiencia. "La actitud es lo que más me gustó del equipo. No caernos en los momentos en los que no teníamos la pelota. Sabíamos que Lince tiene un scrum muy potente, por momentos nos costó esa formación, pero tratamos de jugar con disciplina. Me llevo eso: jugar callado, con disciplina y actitud", analizó el tercera línea.