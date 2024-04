Cartas de lectores: ¿el PAMI escucha?

Después de un largo peregrinar, durante varios meses y ya con los estudios de audiometría vencidos, debo llegar a la conclusión de que el PAMI es una estafa a la tercera edad. Y digo esto pues el descuento, que no es poco en mi caso, el PAMI lo hace regularmente pero no hay contraprestación. Llevo meses peregrinando por audífonos entre la sede central en Capital, en la sede de Lules, varias llamadas al PAMI escucha, reclamos escritos, visita a prestadores que existen y no existen pues argumentan que no pueden atender y sugieren protestar. ¿Pero a dónde ir? Entiendo que por mi situación de hipoacúsico el PAMI está incurriendo en abandono de sus afiliados, o abandono de persona si cabe. La no atención a mi pedido me está llevando a un aislamiento social tanto a nivel familiar como social con las consecuencias psicológicas que ello genera. ¿Podría alguien del PAMI responder públicamente que está sucediendo, o es que debo acudir a la justicia para que logre la atención que solicito?