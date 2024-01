"No me hagas calentar": la madre de Cami Homs le respondió furiosa a Tini

“Desde que el mundo es mundo pasa que las personas se enamoran estando en pareja”, empezó a explicar la artista. “Aparte ahora me van a tildar. Y yo no me cargué ninguna familia, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema, no tengo nada que ver con el tema”, aclaró sorprendiendo a todos los presentes.