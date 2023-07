La particular acusación de Juan Grabois a Tini Stoessel: plagio de una canción y “filón macrista”

Por otra parte, recordó que Tini Stoessel tuvo un "filón macrista" y Mai Pistiner resaltó que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, candidatos presidenciales del PRO, fueron a un recital de la cantante, y ante la consulta de que si él iría a un recital de la intérprete, enfatizó: "Ni en pedo. Me da vergüenza ajena pensar en esos dos señores en el recital de Tini mendigando un voto teen. Es muy lamentable. No, no, tengo límites en la vida", cerró Juan Grabois.