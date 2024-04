Cartas de lectores: palos en la rueda

Realmente no se entiende a la gente que interfiere día a día en las medidas que implanta nuestro Presidente; medidas que tienen que ver con un riguroso ajuste, tendiente a frenar el altísimo índice de Inflación que nos ahoga a todos los trabajadores, incluida la clase pasiva. Sabemos y está bien claro, el desfase económico que heredamos del Gobierno saliente, que ocasionó esta debacle financiera; somos conscientes de que abril y junio serán los meses más difíciles por aguantar; pero la dirigencia sindical, no lo ve así; impacientemente arremeten con tono amenazante, organizando paros, sin importarles el saneamiento gradual de estabilización del Gobierno Nacional para salir adelante. Pero eso sí, todos estamos pendientes: ¿cuánto ganará el ex presidente Fernández en su jubilación de privilegio? Esto es el colmo, una aberración, se nos siguen riendo en la cara, esto tiene que terminarse ya. Basta. Argentina, levántate y anda.