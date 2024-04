Cartas de lectores: espera eterna

Es un día más donde me encuentro esperando el colectivo de la línea 12 en la calle General Paz casi La Rioja, para dirigirme a mi trabajo. Y otra vez son las 13.30 y el colectivo no aparece. Cada día salgo más temprano de casa para no correr con “la mala suerte” de que el colectivo pase por la parada antes del horario que suelo tomarlo (13.10 horas) pero una vez más me sucede que lo estoy esperando desde las 13 y el colectivo no aparece. En la aplicación de Red Bus no figura dónde están las unidades del ramal municipal. Pienso ¿adónde puedo llamar para quejarme? Y el teléfono que figura en internet para reclamos es de una familia particular. Con la situación económica que estamos atravesando como país, no puedo usar taxi u otro medio de traslado cada día que el colectivo no cumple su recorrido ni horario, ya que cuesta en promedio $2.400-$2.900. Ellos tienen un horario y trabajo que cumplir y yo también. Recurro a esta carta, con la esperanza de que alguien lo lea y nos den la solución que merecemos todos los usuarios del transporte público de pasajeros, que pagamos el pasaje (con todos sus aumentos).