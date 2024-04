Una interna por el poder habría originado el "faltazo" de la barra de San Martín

Fue uno de los principales temas de conversación durante el entretiempo del partido de San Martín contra Chaco For Ever. La tribuna que da espaldas a calle Rondeau exhibió una postal diferente: no estaban ni los tradicionales “trapos”, ni los redoblantes. Como contrapartida, en el centro, había un hueco grande que dejaba en claro que la barra había decidido no asistir al estadio. Fueron muchas las conjeturas, sin embargo hasta entrada la medianoche nadie pudo confirmar nada.