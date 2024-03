Richard Feynman, un fisico poco conocido

Trabajó en varias universidades, aunque no le gustaba dictar clases. No aceptó un cargo en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, porque tenía mucha carga docente, según sus gustos. Algo, quizás, contradictorio porque decía que la mejor manera de aprender, es enseñar. Estuvo en el Instituto Tecnológico de California (Caltech) en donde dictó cursos de Física Básica, con la condición de hacerlo sólo por tres años. En base a sus apuntes de clases publicó el libro The Feynman Lectures of Physics, que fue usado en universidades de todo el mundo incluidas las argentinas, en donde era conocido como “El Feynman”. Esas clases fueron filmadas y se editaron en discos compactos. En esos años aumentó significativamente el número de estudiantes de física en Caltech.