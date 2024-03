Debate por el CCK: cuáles fueron los homenajes de la dirigencia de Tucumán a Néstor Kirchner

Uno de los más representativos se dio en 2014, cuando el ex gobernador José Alperovich inauguró el Hospital Néstor Kirchner (ex Ados), situado en Mendoza al 100. En los últimos años hubo proyectos de ley que apuntaban a remover el apellido “K” e instaurar en su lugar el de Jesús María Amenábar, prestigioso médico tucumano fallecido durante la pandemia de covid-19. Dichas iniciativas, igualmente, no prosperaron.