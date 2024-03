Para Juan la ansiedad es pensar lo peor en soledad

La ansiedad también tiene efectos físicos para Juan. “Me duele mucho la panza, se me acelera demasiado el corazón y se me nubla el pensamiento”, detalla. Él cree que es necesario anticiparse a la crisis: así no lo agarra desprevenido. Esto, sin embargo, tiene una consecuencia permanente: está todo el tiempo pensando en cosas malas. “Es miedo a no ver lo que va a pasar y miedo a que suceda de la peor forma”, sintetiza. Ahora Juan ya no desvía la mirada. No hay disfrute, solo malestar. ¿Qué puede desear quien solo padece?