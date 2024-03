Para Lucrecia, la ansiedad es sentir todo el tiempo que algo malo va a pasar

Lucrecia aclara que no tiene un diagnóstico profesional. “Te digo esto porque me guío de lo que leo, así que no sé si realmente es ansiedad lo que tengo. Para mí se manifiesta como temblores en el cuerpo; como sentir que algo malo va a pasar; como estallar en llanto de manera repentina; como que me falta el aire y como que se me acelera el corazón. Me pasan estas cosas y me digo a mí misma que capaz que esto sea ansiedad”, especifica Lucrecia. Y añade: “llegué a ponerle el rótulo porque, no te voy a mentir, está muy extendida. Una empieza así a identificarse, hay hasta memes que dicen ‘tengo ansiedad’. Yo uso la palabra porque creo que es lo que mejor describe cómo me siento en este momento”.