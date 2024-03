Cuando Delfina se siente ansiosa el cuerpo no le responde

Delfina es una tucumana veinteañera que se sintió ansiosa toda la vida, aunque antes no sabía reconocerlo. Hubo un episodio revelador. Un día de examen oral en el Instituto, ya en la etapa pospandemia, se sentó y no pudo pararse. Su profesor le pidió que se levantara, pero el cuerpo no reaccionaba: se paralizó, pese a que su cabeza volaba. “Le ordenaba a mi cuerpo que se moviera, pero no me respondía. Sentía que no estaba en mí misma; me dio miedo y comencé a llorar sin poder calmarme”, describe. Delfina no se llama realmente así: es el nombre que se usará para contar su historia de ansiedad.