River tiene como prioridad mantener la cima contra Huracán

La exigente agenda que se le viene a River

29/3 - Huracán vs. River, a las 20.30 (en Parque Patricios).

2/4 - Táchira vs. River (en Venezuela).

7/4 - River vs. Rosario Central, a las 21 (en El Monumental).

11/4 - River vs. Nacional (en El Monumental).

14/4 - Instituto vs. River (en Córdoba).