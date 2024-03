Godoy Cruz y Lanús podrían clasificar a los cuartos de final esta misma fecha

El equipo mendocino para asegurar su clasificación necesita ganar y que Defensa no le gane a Estudiantes en Florencio Varela, mientras que Boca tendría que caer en el clásico ante el “ciclón# de Rubén Darío Insua. En este último encuentro, no es tan vital, ya que el “xeneize” debe disputar los 63 minutos restantes ante el “pincha” y en caso de que también pierda ese encuentro podría darle una mano al conjunto mendocino. Por su parte, el conjunto de “Ruso” Zielinski no la tiene tan fácil como el “tomba”. Lanús abrirá el próximo miércoles la jornada 12 de la Copa de la Liga, cuando reciba a Unión en La Fortaleza. Si logra la victoria ante el “tatengue”, los partidos entre Defensa y Estudiantes, Sarmiento y Newell’s, y Boca frente a San Lorenzo son fundamentales para el cuadro de zona sur.