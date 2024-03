Garnacho podría debutar como titular esta noche

Solo unas horas antes, el jugador se había referido a su particular vínculo con Argentina: "Toda la familia de mi mamá es de Argentina, siempre vivieron allá. Y la familia de papá de España. Por circunstancias de la vida vino la familia de mi mamá a España. Y estoy muy cercano con la familia de mi mamá, siempre apoyamos a la Selección desde chiquito. Yo no dudé nada porque me siento argentino, soy argentino. Apostaron por mí yo lo tenía claro. Es una selección muy grande, una oportunidad muy buena y toda mi familia está muy contenta y me apoyó del minuto uno. No me hace falta jugar tres partidos. Estoy acá, no debuto en esta gira y no importa, yo ya sé que quiero estar con Argentina y ya se dará".