La Scaloneta enfrentará a Costa Rica pensando en un nuevo récord

El “scratch” fue imbatible hasta el apogeo de Francia. “Les Bleus” aprovecharon una camada de futbolistas inigualables para llevarse todos los premios. Fue campeón del Mundial de Francia 1998 (3-0 vs. Brasil), la Eurocopa de Bélgica/Países Bajos 2000 (2-1 vs. Italia) y de la Copa Confederaciones de Corea/Japón 2001 (1-0 vs. Japón). Las tres coronas la llevaron al N°1 de la FIFA durante un año, entre mayo del 2001 y 2002. Hasta el momento, es el primer y único equipo europeo en conseguirlo.