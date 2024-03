Rubiales, investigado por los contratos de la Supercopa en Arabia Saudí, evitó una orden de detención

"Sorprendido", así se muestra el exdirigente de la RFEF con el transcurso de las investigaciones entorno a los años de su mandato y con el 'Caso Supercopa'. Y es desde la República Dominicana asegura que no ha hecho "nunca nada mal" y que además afirmó "no saber nada" de todo lo que se está investigando. Aunque sigue queriendo calmar a todos con una frase: "Cuando me pregunten, contestaré a todo".