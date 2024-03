"Pavo" López: "El rugby tucumano se niveló para abajo"

Cambio de aire

Luego de cuatro años en el seleccionado, decidió mudarse al sur para tratar de empezar de cero. Su familia le demandaba dedicarle más tiempo al trabajo y no tanto al rugby. “En el 96 me fui a Río Negro a probar suerte, porque acá mi vida era muy cambiante. Pasaba de tener guita a fundirme y viceversa. Y al rugby no lo podía dejar, así que también me fui por eso. El tema es que estando en Cipolletti, fui a ver un partido de pretemporada con mis hijos. En un momento se me sentó al lado un tipo muy elegante, con su esposa. Me preguntó de dónde era, y cuando le dije que de Tucumán, quiso saber si había jugado al rugby. Le dije que no, que no entendía mucho. Y al rato salen del VIP ‘Pipo’ Méndez y ‘Tito’ Fernández (entrenadores de Los Pumas) y me saludan, y ahí el tipo este se da cuenta de que le había mentido. Resulta que había sido presidente de Marabunta y de la Unión de Alto Valle, y me propuso entrenar. Le dije que no, que había ido a trabajar, pero me terminó invitando a un asado donde había mucha gente influyente, políticos, hasta el gobernador estaba”, cuenta López. “Ahí me insistieron con que agarrara el seleccionado, que por el negocio no me preocupara, que ellos me iban a ayudar con cualquier cosa que necesitara y que iban a hacer que prosperara. Incluso ofrecieron pagarme lo que yo quisiera por ser el entrenador, pero a mí nunca se me había pasado por la cabeza eso, así que les propuse que en lugar de pagarme, se destinara esa plata a los jugadores, para que tuvieran mejor ropa y demás cosas. Y también pedí que una vez por semana se le pagaran pasajes de avión a jugadores que estaban en Buenos Aires para que vinieran a entrenarse con nosotros”, relata.