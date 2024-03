Una tucumana, ex “Leona”, juega en Europa y viste los colores de la selección italiana

Cómoda, por ahora, en el hockey europeo, la estudiante de ingeniería civil en la UNT, asegura que le gustaría tener un nuevo paso por el Jockey. “Hasta hace tres años, que seguía jugando en mi club, tenía las mismas aspiraciones de dejarlo lo más alto posible. Tuvimos momentos no tan buenos y baches en los que los resultados no se daban pero siempre me quedo con los recuerdos lindos y que hicieron historia. No tengo muy definido aún, pero obvio que volvería. Me encantaría volver a jugar con la camiseta de mi club y con mis amigas”, remató.