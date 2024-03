Es tucumana, juega al futsal en España y fue convocada a la Selección Argentina

¿Por qué el 2023 no fue un año tan positivo para Yamila? “Porque me lesioné apenas comenzó el año deportivo, y eso me tuvo afuera de las canchas un tiempito, en un año donde había muchas competencias”, explicó. Sin embargo, aclaró que “a pesar de eso, la vuelta fue buena, hice una recuperación excelente sin apurarme”. Y claro, todo terminó bien, con la posibilidad de jugar en el exterior. “Estoy más que feliz. Lo busqué hasta que llegó, así que estoy disfrutando y aprendiendo mucho”, subrayó.