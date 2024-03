Osvaldo recibió apoyo de un ex campeón mundial italiano

“Digamos que hablaré con Dani, porque realmente Dani es mi hermano. Hablamos hace dos días después del partido contra Fiorentina. Nos enviamos fotos de los viejos partidos Fiorentina-Roma. Hay una relación tan íntima que preferiría no expresar nada. También porque no sabía nada, o mejor dicho, no lo sabía todo”, fue lo que manifestó De Rossi. “Por mi parte, sabe que siempre estoy aquí para él, como cuando éramos compañeros. Como fue para mí cuando estaba en Argentina y como será ahora. Si lo necesita lo tendrá”, agregó el DT.