La dura respuesta de Jimena Barón tras el desesperado pedido de Daniel Osvaldo

Tras anunciar su separación con Daniela Ballester, Daniel Osvaldo volvió a las redes sociales y compartió un video donde confiesa que sufre de depresión y que además padece una adicción a las drogas. “No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama", contó el ex futbolista.