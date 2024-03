Tener agua sólo dos o tres horas por día: el padecimiento de vecinos de Tafí Viejo

Germán Cejas, de la calle Bolívar al 700, dice que él cuenta con un cisterna, lo que le da cierto alivio. “Pero tampoco da abasto. Llega cierto momento en que también la cisterna se queda sin agua, porque no se va reabasteciendo. “Con el calor se complica mucho. En mi caso, no tengo gente mayor ni chicos a cargo. Pero en otras casas hay personas grandes, algunos con dificultades de movilidad y que andan con silla de ruedas. Les acercamos alguna botella con agua o algún bidón”, comenta Cejas. Y añade: “Antes mandaban agua tres o cuatro horas por la mañana y después de las 18, volvía otra vez. Pero ahora no. Solamente dos o tres horas de agua por la mañana. Necesitamos por lo menos un par de horas más de abastecimiento”, reclama.