Solidez defensiva, el mayor atributo de Estudiantes de Caseros: así juega el próximo rival de San Martín

No obstante, en los partidos posteriores al triunfo contra el “verdolaga”, Otta tuvo problemas en el armado del “11” titular, sobre todo por el lateral derecho. “Probó a varios jugadores en esa posición (Valenzuela, Franco Lorenzón y Mariano Del Col). Salvó este último que está lesionado, no encuentra un titular fijo en esa posición”, advirtió Nebreda, dejando en claro que más allá del cambio del nombre y de los pocos goles que recibió el equipo, un punto a trabajar es la pelota parada, un problema al que el DT aún no pudo resolver.