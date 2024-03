Ricardo Bussi: "Veo peligrosa la posible alianza política entre Jaldo y Germán Alfaro"

Además, Bussi (h) advirtió a los tucumanos sobre una posible alianza política entre Jaldo y el ex intendente de la capital, Germán Alfaro. "La veo peligrosa -dijo Bussi-, porque he escuchado el discurso de la intendenta Rossana Chahla, que denunció irregularidades y a los dos días, Jaldo lo recibe y hace correr el rumor de que lo pondrá en la Caja Popular. No se puede convocar a un sospechado de actos de corrupción", agregó.