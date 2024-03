Cómo es y qué famosos fueron alumnos de Cardenal Copello, el colegio donde estudió Javier Milei y hoy dio un discurso

El paso de Javier Milei por el colegio Copello

El paso de Javier Milei por este colegio fue narrado por él mismo en una entrevista: “Fui al Cardenal Copello, tanto la primaria como el secundario. No me vinculaba mucho con mis compañeros, no tenía tiempo: jugaba al fútbol, entrenaba seis horas por día… Era una situación muy solitaria”. En aquel tiempo, el presidente electo de los argentinos era arquero en las inferiores de Chacarita.