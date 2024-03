Fue maestra de Milei en cuarto grado y hoy le hizo un pedido especial por los jubilados

La situación de los jubilados

En ese lugar, Teresa, su maestra de cuarto grado, recordó el paso de Milei por el lugar y aprovechó para enviarle un pedido especial a su ex alumno. “Esperemos que las medidas sean buenas para todos. Yo soy jubilada y muy bien no estoy, estoy esperando que nos mejore la jubilación y que no nos apriete tanto con todos los ajustes”, afirmó ante los micrófonos de los periodistas apostados en la puerta del colegio.