Tras el escándalo, el Gobierno oficializó la baja del contrato con Nación Seguros

El Gobierno nacional oficializó la no renovación del contrato con Nación Seguros a través de la resolución 42/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció la decisión de adoptar el autoseguro para cubrirse ante el eventual fallecimiento de tomadores de créditos del organismo, luego del escándalo por las pólizas con sobrecostos de Nación Seguros que derivó en denuncias contra el ex presidente Alberto Fernández y ex funcionarios.