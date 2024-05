Un corte al "tucumanazo teen" en medio de un paro nacional

La jornada no fue fácil para el gobernador. Apenas arrancó la tarea administrativa, convocó a su gabinete con el fin de dar señales de que, más allá del paro nacional, en Tucumán se trabaja. Jaldo pidió un relevamiento integral del efecto de la medida de fuerza en la provincia. Mientras se dirigía a El Bracho para inaugurar un centro de monitoreo y un playón deportivo, el ministro del Interior, Darío Monteros, le acercó un informe en el que le comunicaba que la actividad era normal en el 95% de las intendencias y en las comunas rurales. El mandatario asumió una dura postura contra la CGT nacional que incomoda a la dirigencia local de la central obrera, afín al tranqueño. "Hoy hacen paro para seguir durmiendo, y a la Argentina no la vamos a sacar adelante durmiendo ", espetó Jaldo cuando habló sobre el paro. “Parece que perdió la memoria, porque muchos de nosotros le ayudamos a llegar al cargo que hoy ejerce”, lanzó un dirigente sindical, recordando el apoyo electoral a Unión por la Patria en Tucumán. “No me van a llevar puesto; no me voy a dejar atropellar. Voy a ejercer el poder cuando sea necesario, tanto en el tema de garantizar la libre circulación de los tucumanos, como también la paz social con este tipo de hechos lamentables, como los protagonizados con los chicos”, remarcó Jaldo.