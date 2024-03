El ex titular de la Anses contó cómo descubrió el escándalo de sobrecostos con los seguros

"No conozco el mercado del seguro. No sé de las comisiones, del rol de los brokers, de si el seguro costaba mucho o poco. Si me preguntan, yo no entiendo muy bien para qué sirve un productor o un intermediario. Yo pienso en un intermediario en el seguro como en una inmobiliaria. A él se le paga porque buscó el departamento. Pero acá no había opción, ANSES tenía que contratar con Nación y no entiendo el rol", aclaró.