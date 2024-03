Horóscopo chino: cómo será marzo para cada signo, según Ludovica Squirru

El signo del conejo que gobierna en el mes se combina con la energía dragón, lo que provoca que el búfalo tenga la sensación de estar atrapado en donde no se siente a gusto o bienvenido. Incluso, literalmente no podría ocurrir que esté en situaciones en las que se sienta rechazado e inútil, cosa que siempre le ha parecido doloroso. Los búfalos adolescentes 2009 en particular serán puestos a prueba e situaciones de interacción social, y es importante que recuerden que no tienen por qué ayudar a todo el mundo por el hecho de percibir aceptación. El bullying será el tema de peso, incluso para búfalos que peinan canas.