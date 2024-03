La situación del dique El Cadillal

No obstante, la advertencia de la limitación de agua generó inquietud en la comunidad ante la perspectiva de que vaya a faltar en tiempo de sequía, dado que no se permitirá que el embalse guarde mucho líquido, y también entre los industriales y productores, que la van a necesitar en el invierno y la primavera. “Sin agua no va a haber zafra y no habrá industrias funcionando en la provincia”, dijeron en la Unión Industrial de Tucumán.