"Necesitamos una ley que obligue a todos nuestros representantes a rendir cuentas"

“Una vez más, nos encontramos acá y no vemos a ningún legislador. Me pregunto ¿por dónde salen? Porque ya no queda ninguno adentro. Me pregunto ¿por qué se esconden de los tucumanos? Nos preguntamos ¿por qué tienen tanto miedo de bajar a conversar con cada tucumano que quieren saber por qué la provincia está como está, que quiere saber dónde está la plata que aportamos y que contribuimos con nuestros impuestos?”, interpeló.