Hubo buena siembra de soja, pero desde enero hay menos agua

La siembra de soja se inició en general en diciembre después de lluvias que permitieron cargar el perfil del suelo, muy secos durante el invierno y primavera anterior, por lo que los cultivos iniciaron su nacimiento con agua. Hubo solo algunas paralizaciones de siembra en las fiestas por algunas lluvias persistentes, pero en general la siembra fue buena, dijo el asesor privado Oscar Ricci.

El problema vino después durante enero y hasta esta semana de febrero, ya que estos 50 días, los promedios de precipitaciones están por debajo de los normales históricos en el Norte y en el Sur ; una diferencia de casi 70 milímetros. Esta falta de lluvias vino acompañada con altas temperaturas y viento norte, algo que se dio en casi todo el NOA.

En lo que respeta la soja se sembraron intermedios a cortos como grupos V, VI y VII y algo de largos, y para esta fecha ya se encuentran en periodo reproductivo. Las primeras siembras están con surco cerrado y buena estructura de planta y con grano formado y las ultimas en etapa de floración e inicio de formación de vainas y muchas no cerraron todavía.

El manejo de herbicidas fue bueno, las sojas están limpias pero debe llover para que cierren rápidamente y el efecto del herbicida residual perdure.

En los lotes más avanzados la demanda hídrica es mayor, por lo que los pronósticos que tenemos esperemos que se cumplan. Vale aclarar que ayer viernes empezó a llover.

A pesar de la falta de agua los cultivos de soja se los ve bien debido al adecuado manejo que hace el productor y a utilizar más un sistema de rotación con maíz.

Con respeto a las plagas los picudos siguen siendo importantes al inicio del cultivo, siendo el promecops el causante del daño, mientras que el Sternenchus hubo solo ataques puntuales.

El rizomathus aparece después de cada lluvia y son los que más hay que tener en cuenta, sobre todo en estado avanzado del cultivo y por ende extremar los monitoreos.

Es importante el informe semanal que hace la Eeaoc sobre la dinámica poblacional de picudos en la provincia. En orugas solo hubo pequeños daños al inicio del cultivo. Veo que se está incrementando un poco la presencia de medidora por lo que no debemos descuidarnos y no dejar que se incremente su población. Las chinches debemos seguirlas y no descuidarse.

En enfermedades no debo reportar nada, pero se debe hacer preventivo para las enfermedades de fin de ciclo.

Lo preocupante son los costos actuales que tenemos para hacer tareas de manejo y protección de los cultivos que realmente están con subas más que importantes y encima el precio internacional de la soja no deja de caer.

En lo referente al maíz se sembraron después de sembrar el 50% del área sojera y se da después de la segunda quincena de diciembre y finalizó en la última semana de enero. En lo referente a la falta de agua se da lo mismo que en la soja.

Preocupan las virosis y spiroplasma que se dan por la presencia de la chicharrita, que como vector, está generando serios problemas en el maíz, por lo que se está haciendo aplicaciones y estrategias de manejo para este insecto. El camino a seguir seguramente será con probar diferentes variedades, un tema que actualmente los técnicos están estudiando este importante tema.