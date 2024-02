Dani Alves: cronología de una denuncia que terminó en condena por abuso sexual

5 de enero del 2023, con todo el ruido mediático y policial de fondo, Alves se encontraba en México, decidido a enviar un video desmintiendo las acusaciones. “Me gustaría desmentirlo. Estuve ahí, en ese sitio. Estuve con más gente, disfrutando. Todo el mundo que me conoce sabe que me encanta bailar. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. No sé su nombre, no la conozco. No la he visto en mi vida", afirmó.